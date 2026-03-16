Quién se fue de MasterChef Celebrity en la gala de eliminación de este domingo

Este domingo, el jurado de MasterChef Celebrity hizo competir a los 5 participantes finalistas en una de las últimas Galas de eliminación del reality que conduce Wanda Nara y, tal como estaba previsto, uno de ellos dejó el certamen en la última semana de competencia: Emilia Attias.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana con el delantal negro debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Maxi López, Sofía «La Reini» Gonet, Emilia Attias, Ian Lucas y el Turco Husaín, llegaron al estudio listos para que uno de ellos cocinara allí por última vez, pero se enteraron de que los tiempos apremian en el reality de Telefe.

QUIÉN FUE EL NUEVO ELIMINADO DE MASTERCHEF CELEBRITY

Eeste domingo 15 de marzo, los cinco finalistas debieron preparar una compleja torta macaron bajo la guía del jurado y pastelero Damián Betular, en una prueba que puso a prueba su técnica y creatividad.

Tras degustar los platos, el jurado se reunió para deliberar y, al regresar al estudio, anunció que habían tomado una decisión unánime. Antes de revelar el resultado, los chefs destacaron la dificultad del desafío y felicitaron a los concursantes por haber llegado a esta instancia. Luego, Betular adelantó que uno de ellos quedaría fuera de la competencia, mientras que los restantes avanzarían a la semifinal.

Finalmente, el jurado confirmó que Emilia Attias debía abandonar las cocinas del reality. Sus compañeros la abrazaron emocionados, mientras Betular le dedicó unas palabras destacando su identidad culinaria y los sabores que logró construir durante el programa, señalando que sus platos dejaron una huella personal en la competencia.

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de MasterChef Celebrity?

Como todos los lunes o domingos, las galas de eliminación empiezan a las 22.30 y se pueden ver a través de Telefe y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD), y en HBO Max.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025?

Alex Pelao, Andy Chango, Agustín «Cachete» Sierra, Leandro «Chino» Leunis, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge «Roña» Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini (Sofía Gonet), Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Diego «Peque» Schwartzman, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo, Claudio «Turco» Husaín, Valentina Cervantes, Guillermo «Walas» Cidade, Esther Goris y Rusherking.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de MasterChef Celebrity?

Hasta el momento solo Jorge «Roña Castro, Pablito Lescano, Esteban Mirol, Diego «Peque» Schwartzman, Luis Ventura, Guillermo «Walas» Cidade, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Julia Calvo, Romina «Momi» Giardina, Sofi Martínez, Esther Goris, Rusherking, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Leandro «Chino» Leunis, La Joaqui, Cachete Sierra y Evangelina Anderson, Marixa Balli y Emilia Attias.

Fuente: minutouno.com.ar