Adopción: Josué tiene 16 años y sueña con el amor de una familia

Josué, fanático de Boca Juniors tiene 16 años y muchas ganas de construir su futuro. Su máximo deseo es tener una familia que lo acompañe a la bombonera.

Tiene objetivos claros, como el de estudiar para ser parte de una Fuerza de Seguridad.

Convocatoria Pública

Desde el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro se lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar personas o familias que deseen adoptarlo y acompañarlo en esta etapa clave de su vida.

Actualmente reside en el Hogar Miguel Magone de Corrientes, donde continúa su crecimiento mientras espera la oportunidad de integrarse a un hogar que le brinde contención, afecto y estabilidad.

Un joven responsable y comprometido

Josué cursa el último primer año de nivel secundario y quienes lo acompañan en su trayectoria destacan su compromiso con la escuela y su actitud responsable frente a las tareas.

Es un adolescente colaborador, prolijo y respetuoso.

Entre sus hobbies se encuentran el fútbol y la fabricación de muebles o pequeños objetos en madera, actividades que disfruta especialmente.

Una historia de hermanos

Josué nació en una familia muy numerosa: fueron diez hermanos. Dos de ellos fallecieron.

Entre todos ellos hay alguien que hoy ocupa un lugar muy importante en su vida: Samuel, su hermano mayor.

Samuel fue adoptado cuando tenía 14 años por una maestra rural. Hoy tiene 20 años y está cumpliendo uno de sus grandes sueños: participar en un programa de canto de la televisión nacional, donde su historia conmovió profundamente al jurado y al público.

Se trata del nuevo programa que se emite por Canal 13 de Buenos Aires «Es mi sueño»,

Para Josué, su hermano es una inspiración. Habla de él con orgullo y lo ve como un ejemplo de que, con oportunidades y acompañamiento, es posible salir adelante.

El deseo de tener una familia

Desde la Oficina de Prensa del Poder Judicial también se realizó un video en el que Josué cuenta en primera persona quién es, qué le gusta hacer y cuáles son sus sueños, con el objetivo de que quienes vean la convocatoria puedan conocerlo un poco más.

Porque detrás de cada convocatoria pública hay una historia, un presente y, sobre todo, la posibilidad de un futuro distinto.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Y enviarlo a:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro

jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar

Consultas: (03756) 484800 / 01. Lunes a viernes de 7 a 13 Avenida Lavalle Nº 2351 – Gobernador Virasoro, Corrientes.