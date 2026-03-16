Agentes de Guardia Urbana salvaron la vida de una mujer que se arrojó al río Paraná

Los agentes municipales no dudaron en meterse al río Paraná para rescatar a una desesperada mujer de 39 años que habría intentado atentar contra su propia vida.

Ocurrió cerca de las 9, en zona de playa Islas Malvinas 1.

Los guardias lograron dar con la señora que se encontraba en estado de shock.

Luego de llevarla a la playa, colaboraron policías y la mujer fue asistida por personal del Servicio 107.