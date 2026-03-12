Destruyeron y compactaron escapes de motos retenidos en controles

Este miércoles 11 se realizó en Bella Vista la destrucción y compactación de escapes de motocicletas que habían sido retenidos durante controles de tránsito. Se trató de elementos no permitidos o sin homologación, secuestrados en distintos operativos.

Desde el Estado municipal señalaron que la decisión se inscribe en la aplicación de las normas vigentes, con el objetivo de ordenar la circulación y reducir situaciones de conflicto en la vía pública. En ese marco, se remarcó la continuidad de controles sobre motocicletas.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones apuntan al respeto de las reglas de tránsito y a la convivencia ciudadana, dentro de una política sostenida de control en el ejido urbano.