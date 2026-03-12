Reactivaron la búsqueda de un hombre desaparecido hace cuatro años tras hallar su bicicleta

Este miércoles, alrededor de las 14:00, un vecino que recolectaba miel divisó un rodado entre las malezas de la estancia «Los Lapachos» y dio aviso inmediato a la Policía, que determinó que pertenecía al desaparecido.

Se trata de una bicicleta tipo playera de color verde, la cual presentaba avanzados signos de oxidación y se encontraba cubierta por la vegetación al momento de ser localizada. Los peritos del Gabinete Científico y el ayudante fiscal trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y el secuestro formal del vehículo, que coincide con las características del que utilizaba Ojeda al momento de su desaparición.

A raíz de este indicio, se desplegó un intenso operativo de búsqueda a pie en la zona rural con la participación de diversas unidades. En las tareas colaboran efectivos de las comisarías de Capitán Solari, Colonia Elisa y Colonias Unidas, junto con personal de la División Investigaciones y de la Policía Rural de Poncho Perdido.

Las diligencias continúan bajo la intervención del Equipo Fiscal N° 1 de General San Martín, a cargo del Dr. Guillermo Codutti. El hallazgo de la bicicleta en este sector específico del campo es considerado un punto clave para orientar los nuevos rastrillajes y tratar de esclarecer un misterio que lleva tres años y medio sin respuestas.

Pedro «Chami» Ojeda fue visto por última vez el 16 de septiembre de 2022 tras almorzar con su madre. En aquel entonces tenía 36 años, medía 1,70 metros, era de contextura robusta y vestía una campera gris con jeans azules; desde ese día, su paradero se convirtió en una incógnita que hoy vuelve a movilizar a toda la región.