El jueves comienza el pago del Plus de Refuerzo a estatales de Corrientes

CRONOGRAMA| El pago del Plus de Refuerzo del mes de marzo para trabajadores provinciales activos y jubilados será por terminación de DNI.

* En cajeros, a partir del sábado 14 para documentos terminados en 4 y 5. pic.twitter.com/TE5lrBOyGK

— Gobierno de Corrientes (@CorrientesGob) March 11, 2026