El jueves comienza el pago del Plus de Refuerzo a estatales de Corrientes

El pago del Plus de Refuerzo del mes de marzo para trabajadores provinciales activos y jubilados será por terminación de DNI. Comenzará éste jueves 12 con DNI terminados en 0 y 1. Continuará el lunes 16, con 4 y 5 (en cajeros, a partir del sábado 14); martes 17, 6 y 7; y miércoles 18, 8 y 9.

