Caso Loan: se jubiló el Juez que presidía el tribunal y ahora deben designar un reemplazante

La decisión fue comunicada formalmente este martes a la Cámara Federal de Casación Penal. En un oficio dirigido a su presidente, Diego Barroetaveña, el magistrado informó que comenzó el trámite jubilatorio y solicitó que se designe un juez sustituto para cubrir la vacante que deja en el tribunal.

Con la salida de Ceroleni, el tribunal quedó momentáneamente con dos integrantes: el juez Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y el magistrado Simón Pedro Bracco, de Río Negro. Ahora será la Cámara de Casación la que deberá definir quién ocupará el lugar vacante para completar la integración del cuerpo.

La situación genera incertidumbre en torno al calendario del juicio. Ceroleni había encabezado la audiencia preliminar realizada el 27 de febrero, donde el tribunal había propuesto que el debate comience el 7 de octubre de este año.

Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella habían manifestado su desacuerdo con esa fecha y pidieron que el juicio se adelante. En ese momento, los jueces explicaron que debían reorganizar sus agendas y coordinar su trabajo con otros tribunales donde también cumplen funciones.

Con este nuevo escenario, el proceso deberá esperar primero la designación de un reemplazante, por lo que todavía no hay una fecha definitiva para el inicio del juicio.

Con datos de Juan Cruz Velásquez (periodista de Radio Dos en Goya)