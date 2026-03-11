Trabajaron efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar en forma conjunta con personal de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación. También colaboró el grupo especial GTO que brindó su apoyo para irrumpir en el domicilio ubicado por calles Juan J. Arce, entre San Miguel y General Paz, donde procedieron al secuestro preventivo de un Chevrolet Onix y un teléfono celular. También aprehendieron a un hombre mayor de edad, involucrado en el hecho caratulado por la Justicia como «supuesto abuso sexual con acceso carnal». El aprehendido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la dependencia policial, en tanto que la causa continúa en búsqueda de la aprehensión de otras personas que podrían tener relación con la causa.

