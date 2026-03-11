Víctor Cemborain inauguró refacciones en los baños de la terminal de Mercedes

El intendente Víctor Cemborain, junto al viceintendente Martín Díaz, la presidente del Concejo Deliberante Analía Velázquez, funcionarios y concejales, dejó inaugurada la remodelación de los baños de la Terminal de Ómnibus “Hipólito Yrigoyen” de nuestra ciudad.

Las obras forman parte de las mejoras que se vienen realizando en el edificio para brindar un mejor servicio a quienes utilizan diariamente la terminal.