DESTACADO
Víctor Cemborain inauguró refacciones en los baños de la terminal de Mercedes
El intendente Víctor Cemborain, junto al viceintendente Martín Díaz, la presidente del Concejo Deliberante Analía Velázquez, funcionarios y concejales, dejó inaugurada la remodelación de los baños de la Terminal de Ómnibus “Hipólito Yrigoyen” de nuestra ciudad.
Las obras forman parte de las mejoras que se vienen realizando en el edificio para brindar un mejor servicio a quienes utilizan diariamente la terminal.
Durante el acto, el intendente destacó que se continuará trabajando para seguir mejorando las instalaciones hasta concretar la construcción de una nueva terminal. Además, anunció que se instalarán cámaras con reconocimiento facial para reforzar la seguridad en todo el predio.