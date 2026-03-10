Comunicaciones va por la recuperación ante Salta Basket

Luego de la gira que finalizó el domingo en Suardi (Santa Fe), Comunicaciones volverá a presentarse como local este miércoles 11 desde las 21.30, cuando reciba a Salta Basket, en uno de los últimos cuatro compromisos que tendrá en Mercedes antes del cierre de la fase regular de la Liga Argentina.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Barbarini y Alejandro Costa, mientras que el comisionado técnico será Luis Manuel Duarte.

El aurinegro viene de una gira con resultados dispares. En el inicio logró una victoria ante Colón de Santa Fe, pero luego cayó en San Francisco (Córdoba) frente a San Isidro por 99 a 82. El recorrido se cerró en Suardi, donde perdió con el local 102 a 101 en un final vibrante que se definió en los últimos segundos.

Con estos resultados, Comunicaciones se mantiene en zona de clasificación a los play off, ubicándose 11º en la tabla, con 13 triunfos y 14 derrotas.

Por su parte, Salta Basket llega a Mercedes tras caer frente a Villa San Martín en el inicio de su gira por el NEA por 73 a 69. Anteriormente también había perdido como local frente a Santa Paula de Gálvez por 97 a 65. El conjunto salteño se ubica 5º en la tabla, con 15 victorias y 12 caídas.

En el antecedente de esta temporada, ambos equipos se enfrentaron en Salta, donde Comunicaciones se quedó con la victoria por 101 a 97, en un partido disputado el pasado mes de enero.