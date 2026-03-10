Cuánto cuesta comer y beber en el Lollapalooza Argentina 2026: los precios dentro del festival

El Lollapalooza Argentina vuelve este fin de semana al Hipódromo de San Isidro con tres jornadas de música y una enorme oferta gastronómica para los miles de asistentes que llegan cada día al predio.

Como ocurre en cada edición, el festival también se destaca por la gran cantidad de puestos de comida y bebida, con propuestas para todos los gustos. Sin embargo, quienes asistan deberán tener en cuenta los valores que se manejan dentro del evento.

Precios para comer y tomar en el Lollapalooza 2026 Según la información difundida por la organización y los stands gastronómicos, los valores de referencia dentro del festival son los siguientes:

Almuerzos y cenas: desde $15.000

Bebidas: desde $8.000

Café y limonadas: desde $6.000

Snacks: desde $3.000 Los precios pueden variar según el puesto y el tipo de producto, pero esos son los valores mínimos que se manejan dentro del predio.