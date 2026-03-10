Nacionales
Cuánto cuesta comer y beber en el Lollapalooza Argentina 2026: los precios dentro del festival
Comidas desde $15.000 y bebidas desde $8.000: estos son los precios para comer y tomar dentro del Lollapalooza Argentina.
Precios para comer y tomar en el Lollapalooza 2026
Según la información difundida por la organización y los stands gastronómicos, los valores de referencia dentro del festival son los siguientes:
- Almuerzos y cenas: desde $15.000
- Bebidas: desde $8.000
- Café y limonadas: desde $6.000
- Snacks: desde $3.000
Los precios pueden variar según el puesto y el tipo de producto, pero esos son los valores mínimos que se manejan dentro del predio.
Qué se puede comer en el Lollapalooza
Además de los shows de artistas internacionales y locales, el festival también ofrece una amplia variedad gastronómica con propuestas de distintas partes del mundo.
Entre los puestos disponibles se pueden encontrar opciones como:
- hamburguesas
- milanesas
- empanadas
- pollo
- pizzas de distintos estilos
- tostados
- panchos
- helados
- comida asiática
- crepes
- pastas
- papas fritas
- carne argentina
- tapas
- churros
- tacos
También habrá alternativas específicas para distintos tipos de dietas, como comida vegana y sin gluten, además de puestos de helados, tés fríos, bebidas y postres.