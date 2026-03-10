Secuestran más de 30 kilos de carne no aptos para el consumo

El procedimiento se realizó en un local comercial de la localidad, lugar donde se constató la existencia de aproximadamente 32 kilogramos aproximadamente de carne de distintos cortes almacenados en freezers, los cuales no contaban con los correspondientes sellos de control sanitario, en mal estado de conservación por lo que, ante esta situación, la totalidad de la mercadería fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado para su desnaturalización, iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.