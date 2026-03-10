Juicio por los cuadernos de la corrupción: Cristina Kirchner será la primera en declarar

El martes próximo desde las 9 comenzará en los tribunales federales de Retiro el juicio oral por la causa conocida como «cuadernos de la corrupción», uno de los expedientes más extensos y sensibles sobre presuntas maniobras de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Las audiencias se realizarán en la sala Auditorium de la sede de la AMIA ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002. El debate tendrá modalidad mixta: los acusados citados para cada jornada deberán presentarse de forma presencial junto a sus defensores, mientras que otros abogados podrán seguir la audiencia de manera remota a través de Zoom.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Para la primera jornada fueron citados siete imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien será la primera en declarar. También deberán presentarse el exministro de Planificación Julio De Vido, el exfuncionario Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y el empresario Rudy Ulloa.

En total, el juicio incluye a 86 acusados entre exfuncionarios y empresarios. Entre ellos figura también Oscar Centeno, el exchofer que registró en cuadernos los presuntos recorridos de entrega de dinero que dieron origen a la investigación.

Antes de iniciar el debate, el tribunal rechazó 55 planteos presentados por las defensas. Entre ellos se encontraban pedidos de nulidad total de la causa, planteos de prescripción por el paso del tiempo, cuestionamientos por supuesta violación del plazo razonable de juzgamiento y solicitudes para excluir a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante. También fueron desestimadas impugnaciones a la Ley del Arrepentido y a las declaraciones de imputados colaboradores.

Entre los principales acusados hay situaciones judiciales diversas. Cristina Kirchner cuenta con una condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y actualmente cumple arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Julio De Vido, en tanto, se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza y registra una condena por la tragedia ferroviaria de Once.

En la previa del juicio, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó declaraciones del presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones del Congreso, al considerar que podrían afectar la imparcialidad del proceso.