Incendio destruyó sector de corrales de cerdos en una escuela del interior de Corrientes

El siniestro se registró en la siesta de ayer, lunes, en la la Escuela EFA Mocoví en Monte Caseros. Según las primeras observaciones, el incendio afectó la totalidad del acopio y la estructura del corral.

Este lunes minutos después de las 15se registró un incendio en el predio de la Escuela EFA Mocoví, en Monte Caseros. De inmediato se movilizaron las unidades 4 y 16 de Mocoretá, con una dotación de cuatro bomberos a cargo.

Al arribar al lugar, se constató que el foco ígneo se desarrollaba en el sector de corrales de cerdos, donde había fardos de algodón almacenados. Según las primeras observaciones, el material entró en proceso de autoignición, lo que provocó la rápida propagación del fuego, afectando la totalidad del acopio y la estructura del corral.

El personal procedió a realizar tareas de extinción y posterior enfriamiento, contando además con la colaboración de profesores y alumnos del establecimiento.

No hubo personas lesionadas.

