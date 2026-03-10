Locales
En Presidencia del Concejo ya entregan formularios para Becas Estudiantiles 2026
Ya se encuentran disponibles los formularios para retirar y completar la inscripción a las Becas Estudiantiles 2026. Invitamos a las familias y estudiantes a acercarse para retirar la documentación correspondiente y comenzar con el trámite.
En los próximos días también estará habilitada la inscripción de manera virtual, para facilitar el acceso a todos los estudiantes.
Seguimos trabajando para acompañar la educación y brindar más oportunidades a nuestros jóvenes.