Tremendo vuelco de un camión cargado con rollos de hilos en la Ruta Nacional 123

Sucedió este último miércoles en el tramo que une la localidad correntina de Mercedes con Felipe Yofre. El camión circulaba por la ruta cuando, por causas que aún se investigan, volcó.

El acoplado perdió estabilidad y terminó volcado a un costado del camino, provocando que gran parte de la carga quedara esparcida en la zona.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de seguridad vial para ordenar el tránsito y evitar nuevos accidentes, ya que parte de la mercadería quedó cerca de la calzada.

No se reportaron heridos de gravedad, aunque el hecho generó preocupación entre los conductores que transitaban por ese sector de la ruta.