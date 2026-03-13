Policiales

Intentó robar, los vecinos lo atraparon y entregaron a la Policía

Un joven menor de edad, fue demorado por varios vecinos cuando intentaba robar una bicicleta en el barrio Mil Viviendas y luego entregado a la Policía, informaron fuentes oficiales.

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Un joven menor de edad, fue demorado por varios vecinos cuando intentaba robar en el barrio Mil Viviendas y luego entregado a la Policía, informaron fuentes oficiales.

El informe de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Policía Provincial, detalla que el hecho se produjo anoche, cerca de las 21:30 horas, cuando efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana, en momentos en que realizaban sus labores específicas, aprehendieron a un joven demorado por varias personas, en momentos en que intentaba cometer un hecho delictivo.

El procedimiento lo realizaron, en inmediaciones de calles Valerio Bonastre y Rafela, cuando tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que un grupo de personas tenían demorado a un joven -17 años de edad, que aparentemente habría intentado sustraer una bicicleta.

Los efectivos se constituyen en el lugar y proceden a su aprehensión, ya que presuntamente habría intentado cometer un hecho delictivo.

El joven, menor de edad fue trasladado a la Comisaría Séptima Urbana, donde se prosigue con los trámites del caso.

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