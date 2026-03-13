El Municipio apoya a alumnos de la Escuela Parroquial en la organización de su recepción

En un constante compromiso con la juventud local, el intendente Víctor Cemborain, acompañado por el director de Juventud, Ismael Delgado, realizó la entrega de materiales a los alumnos de 6° año de la Escuela Parroquial.

Esta colaboración surge como respuesta a la iniciativa de los estudiantes, quienes se encuentran organizando eventos a beneficio con un objetivo claro: recaudar los fondos necesarios para costear el alquiler del salón de su fiesta de recepción.

Un Estado presente para los jóvenes

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia del esfuerzo compartido y el valor de la autogestión estudiantil. Desde el Gobierno Municipal, se reafirmó la política de acompañar y brindar herramientas a los jóvenes para que puedan concretar sus proyectos y metas.