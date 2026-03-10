Cruz Roja dictará un nuevo curso de «Cuidador Domiciliario»

A través de su Centro de Capacitación, la Filial Corrientes de Cruz Roja Argentina continúa ofreciendo propuestas de formación con rápida salida laboral, como el curso de «Cuidador Domiciliario».

En este sentido, el curso comenzará el sábado 28 de marzo, tendrá una duración de seis meses y las clases se dictarán los días sábados por la mañana, de 9 a 11.30 horas. Una vez finalizado y aprobado, cada participante recibirá un certificado avalado por Cruz Roja Argentina. Además, el curso cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a través de la Resolución Nº 4565.

Para inscripciones, las personas interesadas deben dirigirse a la Filial Corrientes de Cruz Roja Argentina, ubicada en calle Bolívar 1219 (área contable), de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 19.30 horas. También pueden realizar consultas de manera virtual a través de la cuenta de instagram de la organización humanitaria: @cruzroja.corrientes.

Mariela Contreras, Presidente de Cruz Roja Argentina Filial Corrientes, expresó: «Volver a ofrecer este curso es una forma de seguir fortaleciendo el compromiso que tenemos con la comunidad. Sabemos que cada persona que se capacita adquiere herramientas valiosas para brindar acompañamiento y cuidado en el hogar». Además, agregó: «El cuidado es una tarea profundamente humana. Formar cuidadores significa acompañar a las familias y brindar una mejor calidad de vida a quienes necesitan asistencia».

RCP

Otro de los cursos que se dictará será el de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Consistirá en una clase única que se realizará el sábado 14 de marzo, de 8 a 12 horas, en las instalaciones de la Filial Corrientes, ubicada en Bolívar 1219.

Los cupos son limitados y está dirigido a toda la comunidad. Una vez finalizada y aprobada la capacitación, cada participante recibirá un certificado avalado por Cruz Roja Argentina.

Cada año, Cruz Roja Argentina capacita a más de 70.000 personas en todo el país en temáticas que van desde primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar hasta lengua de señas para adultos y niños, entre otras propuestas de formación.