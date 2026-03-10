DESTACADO

Fútbol Provincial: Comu va a Monte Caseros

El equipo de Yiyo Aguilar ya tiene definido que día y horario deberá enfrentar en calidad de visitante a San Lorenzo de Monte Caseros.
El encuentro fue pactado para las 21 hs del domingo 14 en el estadio de San Lorenzo.
El plantel de Comu trabaja esta semana para poner a punto al equipo que jugará de visitante donde lo más destacado sería la ausencia de los hermanos Fabian y Roberto Azcona por lesión.
El equipo viajará en horas de la tarde el mismo domingo que deberá disputar el Partido.
