JP Valdés desde EE.UU: «Nuestra provincia tiene mucho potencial»

Juan Pablo Valdés arribó ayer a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde participa de Argentina Week, un evento organizado por Cancillería Argentina para promover inversiones en el país. El Gobernador comenzó su agenda de trabajo con representantes de Amazon con quienes avanzó en un acuerdo de cooperación. Además, participó de una ronda de exposiciones en el Consejo de las Américas.

«Nuestra provincia tiene mucho para mostrar al mundo», expresó el Mandatario tras aterrizar en territorio estadounidense. «Por eso participamos de la Argentina Week en Estados Unidos, con grandes empresas y entidades internacionales, a las que les presentaremos el potencial productivo de Corrientes, para atraer sus inversiones», manifestó el titular del Ejecutivo Provincial, quien sigue los pasos de su antecesor Gustavo Valdés en la búsqueda de inversiones en el extranjero.

La actividad, que se dio inicio ayer y continuará hasta el 12 de marzo. En este último día, según lo programado, habrá un panel especial de los gobernadores quienes expondrán sobre los potenciales de sus jurisdicciones, como ser, en el caso de Corrientes, la forestoindustria, ganadería, arroz, entre otros eslabones de la producción local.

El evento cuenta con la presencia de gobernadores y funcionarios nacionales como el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo. Inaugurará formalmente hoy con un discurso el presidente de la Nación, Javier Milei, quien mantiene una intensa agenda de cooperación con el Gobierno de Donald Trump. Recientemente rubricó participación de Argentina de la Cumbre Escudo de las Américas.

Valdés, por su parte, confirmó que dio inicio a la ronda de trabajo con representantes de la empresa tecnológica Amazon, junto a sus pares de otras provincias. De acuerdo con lo expresado por el Gobernador, se centraron en «innovación, tecnología aplicada a la gestión pública y para conocer soluciones que hoy están transformando gobiernos de todo el mundo».

«Estos encuentros nos permiten explorar herramientas que pueden mejorar los servicios del Estado, modernizar la gestión y generar más oportunidades de desarrollo para los correntinos», afirmó el titular del Ejecutivo Provincial desde Nueva York. Por otra parte, confirmó ayer a Radio Dos que firmará un convenio de cooperación con la empresa tecnológica al adquirir los programas Amazon Desarrolladores y Amazon Programa. «Ambos programas son manejados por el sector de capacitación de la compañía y se van a estar dictando para los correntinos», expresó.

Por otra parte, Valdés comunicó que mantendrá reuniones con empresas líderes mundiales y representantes de la ONU. También, participará de foros económicos y tecnológicos para el intercambio de oportunidades.

La Argentina Week es un evento que, según lo programado, reunirá a 300 líderes empresariales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversiones. Las rondas y conferencias se desarrollarán en locaciones clave como el consulado argentino, la torre de JP Morgan Chase en Park Avenue, las oficinas de Bank of America y la sede de Microsoft en Times Square.

La agenda marca que ayer se realizó la apertura con la recepción de bienvenida y rondas de trabajo en el Consulado Argentino liderado por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni. Además de la reunión en Amazon, los mandatarios expusieron en el Consejo de las Américas.

Para hoy está prevista una jornada central en la torre de JP Morgan donde el CEO del banco, Jamie Dimon presentará a Milei en discurso formal de inauguración del evento. Mañana se realizarán conferencias relacionadas con las reformas económicas y de mercado de capitales en el Bank of America, donde la disertación central estará a cargo de Caputo, secundado por el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili.

El jueves 12 de marzo se habilitará espacio de gobernadores quienes hablarán sobre el potencial económico de sus provincias, según se indica en la programación. El evento tendrá un cierre en Microsoft con la entrega de reconocimientos y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expondrá un panel de empresarios argentinos sobre oportunidades de inversión en el país.

Algunos de los gobernadores presentes en la gira en Nueva York son Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Producción

Uno de los ejes centrales de la propuesta correntina es la forestoindustria. La provincia promueve la instalación de industrias madereras, proyectos de producción de celulosa y desarrollos vinculados a la bioeconomía, incluyendo la generación de energía a partir de biomasa forestal.

El arroz aparece como otro de los sectores estratégicos, como así, la ganadería.