La Policía secuestró diez caballos sueltos sobre la Ruta Provincial N°19 en San Roque

En la madrugada de este domingo 8, alrededor de las 00:30, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque realizaban recorridas preventivas cuando detectaron una tropilla de caballos sueltos sobre la Ruta Provincial N°19, en un camino de ripio de esa localidad correntina.

Los animales se encontraban deambulando libremente sobre la vía pública, lo que representaba un serio riesgo para los conductores y peatones que transitaban por la zona, con la posibilidad de provocar un siniestro vial.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de diez equinos, que fueron trasladados y resguardados en las instalaciones de la unidad especial con el objetivo de garantizar la seguridad vial y evitar incidentes.

Desde la Policía informaron que se trabaja en la localización de los propietarios de los animales y recordaron la importancia de mantenerlos bajo resguardo y control, a fin de evitar situaciones que puedan poner en peligro la seguridad de terceros en la vía pública.