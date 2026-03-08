Insólito: festejaron el Día de la Mujer y les regalaron escobas y baldes

El Día de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, recuerda las luchas históricas de las mujeres por igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y participación política.

La fecha fue reconocida oficialmente en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas y actualmente tiene un significado social de reflexión y reivindicación, para recordar las conquistas por los derechos de las mujeres y visibilizar las desigualdades y violencias de género que aún persisten. En Colonia Aurora, el municipio adelantó los festejos y este sábado 7 de marzo hubo una gran celebración en el predio municipal con diversas actividades. La idea, explicaron desde la comuna, era «homenajear y reconocer el rol fundamental de las mujeres de nuestra comunidad».

Sin embargo, un hecho llamó la atención y despertó polémica en las redes sociales. Es que al momento de coronar a la reina y princesas del evento, las elegidas fueron premiadas con escobas, escurridores y baldes, tal cual difundió la comuna en sus redes sociales. Una postura que refuerza estereotipos de género con la mirada puesta en la mujer para el quehacer de tareas domésticas y reproduce roles tradicionales, ya que históricamente se asignó a las mujeres el trabajo del hogar y de cuidado, muchas veces sin reconocimiento ni remuneración.

Pero no todo se redujo a este hecho, del evento también participaron la pastora Raquel Krampitz, quien compartió una reflexión alusiva a la fecha, mientras que el médico Tomás Guiso brindó una charla informativa sobre la prevención del cáncer de piel. También estuvieron presentes la diputada provincial Elvani Goring quien -informó la comuna- resaltó el valor y el compromiso de las mujeres en la vida comunitaria y el intendente Cali Goring destacó «la importancia de seguir trabajando por una sociedad con más oportunidades y reconocimiento para las mujeres», se destacó oficialmente.

Por último, hubo música en vivo a cargo de Daniela y Rogelio, varios juegos, sorteos y desafíos de pastelería. Al cierre se compartió una gran mesa comunitaria, donde los presentes pudieron compartir distintas comidas y refrigerios.

