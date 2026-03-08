Policías correntinos salvaron la vida a una bebé en un dramático operativo

Momentos de extrema tensión se vivieron cuando efectivos del Destacamento San Marcos protagonizaron uno de los procedimientos más importantes de sus carreras: salvar la vida de una bebé de apenas tres días de nacida.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rafaela y Bonastre, donde una familia desesperada pedía ayuda a los gritos al notar que su hija recién nacida se estaba ahogando. Entre la angustia y el miedo, los padres solicitaron asistencia urgente al personal policial que se encontraba en la zona.

Sin perder tiempo, los efectivos iniciaron un rápido operativo de emergencia y escoltaron a la familia a toda velocidad hasta el Hospital Vidal. Cada segundo era crucial para intentar salvar a la pequeña.

Al arribar al centro de salud, la situación era crítica: la bebé no respiraba. Fue entonces cuando el sargento Facundo Díaz actuó de inmediato y le practicó maniobras de RCP neonatal con sus propias manos. Tras instantes dramáticos y de máxima tensión, la recién nacida finalmente reaccionó y volvió a respirar.

Gracias a la rápida intervención policial y al accionar decisivo del sargento Díaz, la pequeña logró sobrevivir, protagonizando un verdadero milagro que hoy emociona a todos.

Una historia que demuestra que, muchas veces, el uniforme también significa esperanza y vida.