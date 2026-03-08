Policías correntinos salvaron la vida a una bebé en un dramático operativo
La familia pedía ayuda desesperada cuando su hija recién nacida se estaba ahogando. Policías del Destacamento San Marcos los escoltaron de urgencia hasta el Hospital Vidal, donde el sargento Facundo Díaz le practicó RCP neonatal y logró que la pequeña volviera a respirar.
Momentos de extrema tensión se vivieron cuando efectivos del Destacamento San Marcos protagonizaron uno de los procedimientos más importantes de sus carreras: salvar la vida de una bebé de apenas tres días de nacida.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rafaela y Bonastre, donde una familia desesperada pedía ayuda a los gritos al notar que su hija recién nacida se estaba ahogando. Entre la angustia y el miedo, los padres solicitaron asistencia urgente al personal policial que se encontraba en la zona.
Sin perder tiempo, los efectivos iniciaron un rápido operativo de emergencia y escoltaron a la familia a toda velocidad hasta el Hospital Vidal. Cada segundo era crucial para intentar salvar a la pequeña.
Al arribar al centro de salud, la situación era crítica: la bebé no respiraba. Fue entonces cuando el sargento Facundo Díaz actuó de inmediato y le practicó maniobras de RCP neonatal con sus propias manos. Tras instantes dramáticos y de máxima tensión, la recién nacida finalmente reaccionó y volvió a respirar.
Gracias a la rápida intervención policial y al accionar decisivo del sargento Díaz, la pequeña logró sobrevivir, protagonizando un verdadero milagro que hoy emociona a todos.
Una historia que demuestra que, muchas veces, el uniforme también significa esperanza y vida.