Operativo Policial: Interceptan camiones con animales en Mercedes con guías adulteradas

Un operativo de la Policía Rural dejó al descubierto el traslado irregular de más de un centenar de vacas que viajaban con documentación presuntamente adulterada.

El procedimiento se realizó el 4 de marzo, cerca de las 13:10, en el control policial N°3 sobre Ruta Nacional 123 y Ruta Provincial 29. Allí demoraron dos camiones jaula que transportaban 55 bovinos cada uno.

Al revisar la hacienda, los efectivos detectaron que las marcas de los animales no coincidían con las que figuraban en las guías de traslado, que indicaban como origen un establecimiento de Corrientes Capital y como destino un frigorífico de Bernal, Buenos Aires.

 

Por orden del fiscal rural Gerardo Humberto Cabral, los camiones y los animales fueron trasladados a la Sociedad Rural de Mercedes, donde un veterinario policial confirmó la irregularidad.

La Justicia dispuso el secuestro de los camiones, de los más de 100 animales y de la documentación, mientras se inició una causa por presunta falsedad ideológica. La investigación sigue para determinar el verdadero origen de la hacienda.

