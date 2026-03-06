Triunfazo de Comunicaciones en Santa Fe

Franger Pirela fue el máximo anotador del aurinegro con 24 puntos, mientras que Feder Ponce, del conjunto local, se destacó como goleador del partido con 35 unidades.

En un juego en el que debió remar desde atrás, fundamentalmente con un gran último cuarto, Comunicaciones sacó pecho en los momentos decisivos del juego, logrando además un éxito con sabor a revancha, ya que los “sabaleros” habían ganado en Mercedes, 86 a 83.

Otros destacados en Comu fueron Franco Fragozo (17) y Agustín Bruner (16), mientras que en la visita, también sumó un muy buen aporte Germán González (24).

Con esta victoria, Comunicaciones se ubica noveno en las posiciones, con un registro de 13 triunfos y 12 caídas.

El conjunto de Mercedes proseguirá su gira y este sábado visitará en San Francisco, Córdoba, al elenco dueño de casa, San Isidro, en el horario de las 21.