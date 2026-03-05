Un patota atacó una casa e hirió a un bebé

Johana Segovia, madre de la beba que recibió un impacto de piedra por parte de una “patota”, en declaraciones radial relató lo sucedido.

Un violento hecho se registró en el barrio Scófano de nuestra ciudad de Goya en horas de la madrugada del pasado lunes. Según la denuncia, todo comenzó con amenazas e insultos a través de WhatsApp. Al menos diez personas se presentaron en el domicilio de la denunciante Segovia y comenzaron a arrojar piedras. En medio del ataque, uno de los agresores utilizó una honda y lanzó un proyectil que impactó de lleno en la cara de una menor.

“El domingo un grupo de muchachos, a quien conocía, me enviaron un audio amenazándonos, a lo que les indique que no hicieran nada, para evitar complicaciones bloquee el número”, manifestó Johana.

“Quise llamar a la policía, los nervios me impidieron hacer la llamada al 911, nos encerramos en la pieza (vivimos en una vivienda precaria)”, agregó.

“Ante ruidos, mi pareja salió al patio y como respuesta nos lanzaron cascotazos, que impactó en mi bebe, el resto atacó a mi pareja, incluso nos amenazaron con incendiar nuestra vivienda”, subrayó Segovia.

La madre de la beba herida manifestó: “A una sola de esas personas conozco, incluso fue quien impartía las “ordenes” para atacarnos, presumo que estaban alcoholizados o bajo el consumo de estupefaciente”.

En ese sentido indicó Johana Segovia: “Me traslade a la casa de mi madre que vive cerca de nuestro domicilio, ahí pude llamar a la policía, incluso la fuerza policial se trasladó hasta el hospital, donde atendieron a mi hija, le colocaron un punto, no paso a mayores”.

Asimismo, añadió: “pero no entiendo esta actitud, en estos momentos tras la denuncia estoy en otro domicilio, (resguardado por razones de seguridad), mi pareja hace changas, estamos atemorizados por las amenazas, incluso él no puede salir a “trabajar”.

“Estamos con esta situación, y necesitamos los pañales, la comida de mi bebe, quien tiene un trauma a causa de los golpes que no puede alimentarse”, aseveró Johana Segovia.

Con respecto a la denuncia realizada, la madre de la beba agredida expresó: “Ahora estamos evaluando llevar la denuncia a la Fiscalía, incluso pusimos abogados para que nos asista”.

“Nunca pensé que esto iba a ocurrir, no entiendo este ataque con este grupo de muchachos, tenían elementos como cascotes, botellas, nos genera preocupación, miedo, estamos refugiados, mi hija está con nosotros, es algo horrible lo sucedido, tratamos de contenernos por este hecho de violencia”, dijo en la entrevista realizada.

“La “agresora” es de apellido González, expongo públicamente para que se sepa, seguimos sin entender estas reacciones, porque nunca hemos tenido ningún problema”, concluyó Segovia.