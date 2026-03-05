Policiales
Presos intentaron desprenderse de drogas en una cárcel de Corrientes
Los estupefacientes ya habían ingresado al Establecimiento Penitenciario Nº 1 de San Cayetano. Ocurrió en el sector identificado como "Zona de Nadie" y fue advertido por guardias. Los presos habrían intentado descartar la droga en virtud de un inminente control en las celdas
Según se informó, las sustancias fueron arrojadas dentro de una media desde la celda N.º 16, ubicada detrás del Módulo 4 del área de Mediana Seguridad II.
Tras detectar la maniobra, el personal penitenciario realizó la inspección del lugar y procedió al secuestro.
La media contenía en su interior siete envoltorios de polietileno; seis de los paquetes eran de color blanco y uno de color azul. Todos fueron puestos bajo los procedimientos de análisis.