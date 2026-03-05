Golpe al robo «hormiga»: Tres detenidos tras cinematográfica persecución en Mercedes

Un certero operativo policial culminó anoche con la desarticulación de una presunta banda de delincuentes, luego de que sustrajeran una importante suma de dinero en efectivo de un vehículo estacionado en la zona de la terminal de ómnibus.

El hecho

La denuncia fue radicada por un ciudadano de apellido Obieta, quien descubrió que autores ignorados habían violentado la seguridad de su rodado para llevarse un botín de pesos en efectivo. La rapidez del reporte permitió que la Comisaría Primera y la División de Investigación Criminal (DIC) activaran un protocolo de cierre de zona de inmediato.

La clave: Cámaras y seguimiento

El éxito del procedimiento se cimentó en dos pilares:

Colaboración vecinal: El aporte de filmaciones de cámaras de seguridad privadas permitió identificar el vehículo en el que huían los sospechosos.

Rastreo estratégico: Los efectivos realizaron un seguimiento en tiempo real que cercó a los evadidos durante la noche del miércoles.

Desenlace y capturas

La interceptación final se produjo por calle J. Alfredo Ferreyra, en las inmediaciones de la Dirección de Tránsito. Allí, las fuerzas de seguridad acorralaron a un automóvil Ford ocupado por tres individuos.

Resultado del operativo: Tras la requisa del vehículo, los uniformados hallaron fajos de dinero en efectivo que coincidirían con lo denunciado por la víctima.

Los tres ocupantes fueron demorados y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia. Si bien el dinero fue recuperado, las autoridades continúan con las actuaciones para determinar si los detenidos están vinculados a otros ilícitos bajo la misma modalidad en la ciudad.