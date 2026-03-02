Adopción: buscan familia para un adolescente correntino de 15 años

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 de la ciudad de Corrientes, a cargo de la Dra. Carolina L. Macarrein, en el marco del Expte. MEX N° 8749/16 y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), convoca de manera urgente a personas interesadas en ahijar a un adolescente de 15 años, nacido el 11 de junio de 2010.

Se trata de un joven que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo y que requiere cuidados y acompañamiento permanente.

El adolescente es capaz de dar y recibir afecto. Tiene un temperamento tranquilo, disposición alegre y responde emocionalmente de manera adecuada ante el adulto. Se comunica a través de miradas, gestos, sonrisas y abrazos; reconoce a las personas queridas y disfruta del contacto afectivo.

No se comunica de manera verbal ni escrita, por lo que necesita el acompañamiento constante de un adulto. Responde a su nombre y comprende consignas simples. Se desplaza de manera autónoma, con marcha estable, aunque requiere asistencia para subir o bajar superficies.

Disfruta especialmente de la música, los estímulos luminosos y sonoros, las actividades de movimiento como hamacas y caminatas, y se desenvuelve mejor en grupos reducidos. Puede alimentarse solo con supervisión y necesita acompañamiento para la higiene personal y el vestido.

Actualmente asiste a un Centro Educativo Terapéutico y Kinésico, participa en espacios de estimulación temprana y psicopedagogía, concurre a natación y terapia ocupacional, y mantiene seguimiento psiquiátrico cada tres meses. Cuenta con pensión y obra social que garantizan la continuidad de sus tratamientos.

Desde el equipo técnico se considera fundamental que pueda integrarse a un grupo familiar estable, preferentemente de dinámica reducida, con disponibilidad real de tiempo para su acompañamiento cotidiano y participación activa en los espacios terapéuticos interdisciplinarios. El objetivo es promover progresivamente su autonomía, bienestar integral e inclusión social.

La importancia de decir sí

La adopción, especialmente en casos de adolescentes con discapacidad, es un acto de profundo compromiso y responsabilidad. Implica ofrecer tiempo, paciencia, amor y contención. Cada niño y adolescente tiene derecho a crecer en familia, a recibir afecto y a desarrollar sus capacidades en un entorno seguro.

Este llamado urgente busca hacer visible su espera y ampliar las oportunidades para que encuentre el hogar que necesita y merece.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Una vez completado, deberán enviarlo a:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 – Secretaría Civil

jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al (379) 4700543.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes – Poder Judicial)

registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

Carlos Pellegrini N° 917 – Entrepiso

Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al 0379-4104298.

*La nota incluye una imagen ilustrativa generada mediante inteligencia artificial, utilizada exclusivamente con fines de representación visual de la convocatoria.