DESTACADO
El Gobernador Juan Pablo Valdés inauguró el ciclo lectivo 2026 en Chavarría
El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, inauguró el ciclo lectivo 2026 en la localidad de Chavarría, en tres niveles de la educación, en el colegio Félix María Romero.
El primer mandatario, en el acto de inauguración del ciclo lectivo 2026, manifestó: «este año vamos a inaugurar 42 escueles, hoy venimos a reivindicar, vamos a continuar cerca de los docentes, de cada alumno y de los padres».
A su vez, el Gobernador, afirmó: «también seguiremos completando la educación con alimento, porque no se puede estudiar con hambre».