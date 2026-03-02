DESTACADO

El Gobernador Juan Pablo Valdés inauguró el ciclo lectivo 2026 en Chavarría

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, inauguró el ciclo lectivo 2026 en la localidad de Chavarría, en tres niveles de la educación, en el colegio Félix María Romero.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 02/03/2026
0 52 Menos de un minuto

El primer mandatario, en el acto de inauguración del ciclo lectivo 2026, manifestó: «este año vamos a inaugurar 42 escueles, hoy venimos a reivindicar, vamos a continuar cerca de los docentes, de cada alumno y de los padres».

A su vez, el Gobernador, afirmó: «también seguiremos completando la educación con alimento, porque no se puede estudiar con hambre».

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 02/03/2026
0 52 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Cemborain participó de la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial

01/03/2026

Fornaroli destacó el impulso a obras estructurales y la modernización del Estado

01/03/2026

El gobernador Juan Pablo Valdés inauguró el período legislativo 2026 anunciando fuertes inversiones en infraestructura y el lanzamiento del programa «Sostiene Corrientes»

01/03/2026

El gobernador Juan Pablo Valdés dará su primer discurso ante la Asamblea Legislativa en una Apertura de sesiones ordinarias

28/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba