El intendente Cemborain supervisa obras de vivienda e infraestructura social en la ciudad

En una intensa jornada de trabajo de campo, el intendente Víctor Cemborain y la secretaria de Hacienda, Cdra. Lucía Urdangarín, visitaron puntos estratégicos de la ciudad donde el Municipio ejecuta proyectos de infraestructura, asistencia habitacional y fortalecimiento institucional.

Compromiso con la inclusión

La recorrida inició en la Dirección de Discapacidad, donde los funcionarios mantuvieron un encuentro con el personal del área. Durante la charla, se destacó la importancia de profundizar las políticas de inclusión que el Municipio lleva adelante.

«Nuestro objetivo es garantizar más derechos y oportunidades reales para todos los vecinos», señaló el intendente, subrayando que el acompañamiento técnico y humano es el pilar de su gestión.

Respuesta ante la emergencia: La Casa de la Familia Fernández

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la visita a la obra de reconstrucción de la vivienda de la familia Fernández, la cual había sido afectada por un voraz incendio.

A través de la Dirección de Vivienda, el Municipio asumió el compromiso de edificar un nuevo hogar desde sus cimientos. Actualmente, la obra se encuentra en su etapa de terminación, con trabajos de pintura y detalles finales, lo que anticipa una entrega próxima para que la familia pueda recuperar su espacio y bienestar.

Recuperación de espacios públicos

Finalmente, los funcionarios se trasladaron al barrio Centenario para supervisar las tareas de puesta en valor de su plazoleta. Estos trabajos forman parte de un plan integral de mejora de los espacios verdes, que incluye:

Renovación de mobiliario urbano.

Mejoras en la iluminación y parquización.

Acondicionamiento de sectores de recreación.

«Buscamos que cada barrio tenga un lugar de encuentro digno y seguro para el disfrute de las familias», concluyó Cemborain. Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su presencia en el territorio, priorizando tanto la obra pública como la contención social.