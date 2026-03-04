Mercedes: secuestraron marihuana y detuvieron a cinco personas

En una jornada marcada por el avance de tareas investigativas, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Mercedes, con la colaboración de la Comisaría Tercera, concretaron este martes 3 de marzo un exitoso procedimiento en el marco de una causa por robo.

El operativo tuvo lugar en una vivienda situada en el barrio Bajo Flores. El objetivo principal era localizar un dispositivo móvil denunciado como sustraído días atrás, objetivo que se cumplió al hallar el equipo en el inmueble.

Sin embargo, la requisa domiciliaria reveló una actividad ilícita adicional. Durante la inspección, los uniformados encontraron varios envoltorios que contenían una sustancia de origen vegetal.

Al dar intervención al personal especializado para realizar el correspondiente test de orientación, los resultados confirmaron que se trataba de Cannabis Sativa (marihuana). Ante este hallazgo, se procedió al secuestro de la droga y se inició una línea investigativa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Situación de los implicados

Como resultado del procedimiento, cinco personas mayores de edad fueron demoradas de forma preventiva. Tanto los sospechosos como los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Primera, donde se continúan con las diligencias legales bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes.