Fue despedida por ir a un concierto de Bad Bunny
El hecho tomó mayor repercusión luego de que se viralizara el video en el que le comunican su despido. "Es con causa; te estará llegando el telegrama por correo dentro de las 72 horas", señala el mensaje de cese que recibió.
Camila Ibáñez, una joven de Mar del Plata, había solicitado con un mes de anticipación permiso para ausentarse de su trabajo y asistir al recital de Bad Bunny. Sin embargo, según contó en redes, una semana antes del show la empresa dio marcha atrás con la autorización.