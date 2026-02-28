Liga Argentina: Comunicaciones recuperó la sonrisa en casa

Tras sufrir la remontada de Barrio Parque en el tercer cuarto, el aurinegro recuperó intensidad en el cierre, volvió a tomar distancia en el marcador y manejó los tiempos para sellar un triunfo tan trabajado como merecido por 96 a 81. Raymon Bastardo y Franger Pirela fueron los goleadores en el ganador con 18 unidades cada uno, mientras que Gastón Bertona con 20 unidades fue el mayor anotador del partido.

Intenso comienzo de un partido en el que claramente las defensas no se habían acomodado. Cuando eso sucedió, ninguno de los equipos tuvo tanta facilidad para anotar. El 9-7 en el marcador, cuando se cumplían los primeros cinco minutos, era una muestra de ello.

El local tuvo una rotación rápida, empezó a manejar mejor el balón y sacó una ventaja de cinco puntos. Bastardo ingresó con mucho gol en sus manos y Comu tuvo un pasaje muy positivo que le permitió estirar la ventaja a trece (25-12).

Un par de acciones rápidas le dieron a la visita la posibilidad de recortar la diferencia, en un final favorable al local por 27 a 17.

En el segundo parcial mejoró la visita en el comienzo y bajó a ocho una diferencia que llegó a ser de trece. Pero, en una ráfaga de buenas defensas y rápidas transiciones, el local volvió a sacar 14 (36-22) de ventaja a falta de 5.45. Cantarutti sostenía a Barrio Parque con su tiro de tres, y Comu, con los triples de Pineda, mantuvo la diferencia.

En la final, y con su identidad defensiva, el local borró al equipo cordobés y le sacó 20 puntos. El cierre del primer tiempo sirvió para que la confianza del local se ratificara, y así se fuera al descanso ganando 51 a 32.

Un par de pérdidas seguidas y la efectividad de la visita hicieron que la diferencia se diluyera y quedara en ocho puntos. Con un parcial de 11-0, basado en una defensa zonal y rápidas corridas, y con Bertona muy efectivo, Parque logró mantenerse en juego.

Barsanti buscaba respuestas en el banco, pero no las encontró. El equipo defendía poco y ya no fluía en ataque; por eso, con un parcial de 31 a 18, el visitante se fue al último descanso de dos minutos perdiendo tan solo por seis: 69-63.

Mejoró, sobre todo en ataque, Comu y pudo, en los primeros pasajes del último cuarto, llevar la diferencia a quince con Machuca más activo. A falta de 7.29, el local ganaba 81 a 66 y Colli pidió tiempo muerto para tratar de frenar la escapada.

Lo logró parcialmente, porque recortó a diez, pero dos triples de Pineda pusieron las cosas en su lugar. De allí hasta la final, el local jugó con los 24 segundos aseguró cada balón y se quedó con el juego por 96 a 81.