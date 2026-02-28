Política y Economía

Valdés y Pullaro refuerzan la agenda regional

El gobernador Juan Pablo Valdés se reunió con su par santafecino, Maximiliano Pullar, en el marco de una reunión de dirigentes radicales en esa provincia a la cual asistieron más de 300 intendentes. En el encuentro institucional con Pullaro, se abordaron temas comunes a la gestión de ambas provincias y a la coyuntura nacional. 

 

 

En el marco de una visita institucional a la ciudad de Santa Fe, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo un encuentro clave con su par santafesino, Maximiliano Pullaro.

También avanzaron en el intercambio de experiencias y conocimiento en materia de Seguridad, Industria y Producción. ?Durante la jornada de trabajo, ambos mandatarios abordaron las problemáticas compartidas por las provincias del Litoral. ?»Compartimos puntos de vista y analizamos temas centrales de la gestión. Tenemos problemáticas similares y una visión común sobre la actualidad del país», afirmó el gobernador de Corrientes tras la reunión.

?Como cierre de la agenda, Valdés también fue parte de encuentro con intendentes y dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR).

