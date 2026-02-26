Se cumple un año de la misteriosa desaparición de un joven en Paso de los Libres

Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Diego Santiago Suárez, la incertidumbre sigue golpeando a su familia y a la comunidad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Desde el 15 de febrero, día en que se perdió su rastro, las autoridades y fuerzas de seguridad continúan sin obtener pistas firmes sobre el paradero del joven de 21 años.

Su madre, Silvia Sanabria, encabeza una campaña incansable para mantener viva la búsqueda. La preocupación del círculo íntimo y de los investigadores se agrava debido a que Diego tiene autismo, lo que aumenta su vulnerabilidad y la urgencia por encontrarlo sano y salvo.

Cabe destacar que, durante las primeras semanas de su ausencia, la policía provincial desplegó un enorme operativo que incluyó rastrillajes por tierra, agua y aire, utilizando drones para peinar tanto zonas urbanas como rurales. A estas tareas se sumaron rápidamente la municipalidad local, la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.

Actualmente, con el objetivo de reactivar la causa y obtener nuevas pistas, las autoridades instalaron carteles en los principales accesos a la ciudad fronteriza, recordando el rostro de Diego y anunciando un incentivo económico. Se trata de una recompensa de $2.000.000 a quien brinde información certera y útil que ayude a localizarlo. Quienes puedan hacerlo, deben comunicarse al 911.