Hallaron sin vida al empresario buscado en el río San Jerónimo en Santa Fe

En medio de la desesperada búsqueda del empresario Marcelo Boschi en el norte de Santa Fe, este jueves fue hallado su cuerpo sin vida en la zona de Timbó Quemado, aguas abajo de Puerto Reconquista.

El cuerpo fue divisado a primera hora de la mañana en la zona ribereña conocida como Timbó Quemado, un sector ubicado aguas abajo de Puerto Reconquista. De inmediato se dio aviso a las autoridades.

A las 09:00, efectivos de Prefectura continuaban trabajando en el lugar, preservando la escena y realizando las tareas de extracción bajo los protocolos judiciales vigentes. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá confirmar identidad y causas de muerte.

La desaparición de Marcelo Boschi en Reconquista

La aparición del cuerpo se da en el marco de la intensa búsqueda de Marcelo Boschi, empresario de 55 años cuya desaparición mantuvo en vilo a la comunidad durante días.

Según la reconstrucción preliminar, el martes por la mañana a las 5:55 quedó registrado en imágenes navegando solo en su lancha por el río San Jerónimo. Minutos después, una persona que transitaba por la zona de Boca de los Amores lo observó maniobrando en un sector profundo del río.

Sin embargo, cuando ese mismo testigo volvió a pasar unos 40 minutos más tarde, la embarcación estaba a la deriva y sin tripulante.

La lancha fue encontrada posteriormente sin ocupantes, lo que dio inicio a un operativo de rastrillaje por agua y tierra.