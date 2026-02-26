Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

River Plate venció 3-1 a Banfield en el Monumental por la séptima fecha del Torneo Apertura en un encuentro marcado por ser el último de Marcelo Gallardo en este segundo ciclo como entrenador del Millonario . Lucas Martínez Quarta , Sebastián Driussi y Joaquín Freitas marcaron los goles del dueño de casa, mientra que Mauro Méndez señaló el empate transitorio para el Taladro al final de la primera parte.

El cuadro de Núñez quedó en la quinta colocación de la Zona B con 10 puntos, en zona de clasificación a los playoffs y a seis unidades del líder Independiente Rivadavia (16). De hecho, la Lepra mendocina será su próximo rival este lunes desde las 21:30 en Cuyo. Por otro lado, los conducidos por Pedro Troglio quedaron en la onceava colocación con 7 puntos y volverán a jugar el mismo día y horario ante Aldosivi como local.