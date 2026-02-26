Policiales

La audiencia preliminar del caso Loan será transmitida por YouTube

La jornada comenzará a las 8:30 de este viernes en Corrientes.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 26/02/2026
0 54 1 minuto de lectura

La audiencia preliminar del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, será transmitida este viernes por YouTube.

Según supo, en base a la información del sitio Fiscales, la jornada virtual comenzará a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, donde el fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Se trata de una audiencia clave ya que comenzarán a debatirse las pruebas y los testigos que declararán en el juicio oral y público que hasta el momento no tiene fecha.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel (encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar «Fierrito» Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.

Los otros implicados en el supuesto entorpecimiento de la investigación son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias «El Americano».

Fuente: Noticias Argentinas

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 26/02/2026
0 54 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Hallaron sin vida al empresario buscado en el río San Jerónimo en Santa Fe

26/02/2026

Se cumple un año de la misteriosa desaparición de un joven en Paso de los Libres

26/02/2026

Cayó Porteño con pedido de captura

24/02/2026

Motociclista grave tras chocar contra un caballo en Ruta 12

23/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba