Comunicaciones regresa a Mercedes con la necesidad de recuperarse

Luego de una gira negativa por Santiago del Estero y La Rioja, Comunicaciones volverá a presentarse en Mercedes con la necesidad de volver al triunfo para escalar en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

Comunicaciones se presentará este viernes frente a su público para recibir a Barrio Parque de Córdoba. El juego se pondrá en marcha a las 22 y los árbitros del encuentro serán Jorge Chávez e Iván Huck Braner.

«El equipo mercedeño está con 10 triunfos y 12 derrotas en el undécimo puesto de la Conferencia, mientras que Barrio Parque está con 18 triunfos y 8 derrotas en el top 3 del grupo.

El próximo partido con Barrio Parque es muy importante y hay que ganarlo sí o sí”, sostuvo el pivote Raymon Bastardo (foto) que integra el plantel de Comunicaciones que dirige Ignacio Barsanti.

“Hay que defender, porque de lo que se haga en defensa después surge el ataque, así que eso es lo primordial”, remarcó, dejando en evidencia que el equipo apunta a recuperar solidez para potenciar su ofensiva.

“Estamos mejorando la intensidad y la defensa, que es algo que tenemos que mejorar mucho, y poder cumplir con las transiciones, que es lo que menos hemos hecho en los últimos partidos y estamos tratando de levantar”, analizó.

La última vez que se enfrentaron Comunicaciones y Barrio Parque fue el pasado 11 de enero, en Córdoba, y el triunfo quedó en manos del local por 81 a 77.

Después del partido de este viernes, Comunicaciones volverá a jugar como local el domingo 1 de marzo cuando reciba a Bochas de Colonia Caroya.