Carnavales oficiales, un evento movilizador que pide por la autovía

Un año más y van La autovía 12 de la ciudad de Corrientes es una de las obras nacionales que más demoras de la historia. Ya son cuatro los presidentes que pasaron y el corte cinta se hace esperar.

Mientras tanto, los vecinos y turistas padecen las consecuencias de una obra que no debería tardar más de una década como sucede con esta.

Para realizar un comparativo con las provincias del Nordeste Argentino (NEA), tanto las capitales de Chaco, Misiones y Formosa tienen autovías de ingresos hace varios años.

Ni hablar de las provincias del NOA, centro y sur del país que están en otras ligas en términos futbolísticos.

Corrientes en los últimos años consolidó sus eventos culturales, mejoró la oferta gastronómica y tuvo un aporte importante del sector privado en materia de alojamiento también.

EL NOLO ALIAS TUVO MEJORES IMPORTANTES EN LO QUE A SANITARIO SE REFIERE.

El sector público se puede destacar las obras de mejoras en la costanera, en la zona de la ex cárcel N°1. Las playas en verano también son un atractivo.

En materia de eventos, la Fiesta Nacional del Chamamé demostró que hay interés de los visitantes por participar de este espectáculo que se desarrolla en el anfiteatro Mario del Transito Cocomarola. Las 10 noches tuvo un lleno total y esto demuestra que es una fiesta consolidada y con proyección.

En el caso de los carnavales oficiales hay varios puntos por resaltar. Entre los aspectos positivos hay que resaltar las mejoras que año tras años se evidencian en el corsodromo «Nolo» Alías.

EL ALCOHOLÍMETRO PRESENTE ESTE FIN DE SEMANA.

Primero fue el escenario, luego los galpones para las distintas comparsas, el año pasado la incorporación de tribunas de cemento. Este año se puede apreciar mejoras en los baños. Hasta el 2025 había baños químicos. Ahora se construyeron de material. Esto fue bien recibido sobre todo por el público femenino.

En lo que hace al sistema de ventas de comida, bebida se concentran en las cantinas montadas detrás de las tribunas y no hay ofertas en las tribunas. Si ocurre esto podría dinamizar las largas filas que se generan tras el paso de cada comparsa.

LOS CONDUCTORES DEBIERON CUIDARSE DEL ALCOHOL.

Solo los vendedores de nieve recorren las tribunas ofreciendo ese producto de diversión. Todos los trabajadores cuentan con una remera que indican el precio del aerosol. En esta edición el costo es de 5.000 pesos.

Vale recordar que los asistentes al evento deben comprar una tarjeta que será el único elemento para comprar alimentos, bebidas y las ofertas de diversión.

LOS PUNTOS DE RECARGA ESTUVIERON A FULL.

Tránsito y transporte

A los inconvenientes que presenta la interminable autovía 12, la Municipalidad de Corrientes tomó cartas en el asunto en el operativo de tránsito en el corsodromo. El propio Secretario de Transporte Yamandú Barrios, como un inspector más comanda las acciones para que se dinamice el recorrido de los vehículos.

En la noche del sábado, época fue testigo como el funcionario iba, venía y hasta corría para que los rodados continúen su camino.

Barrios en contacto con este matutino admitió que a diferencia de la primera noche de corso hubo un mejoramiento sustancial. «Mejoramos la señalización, la coordinación. Tenemos a disposición todos los recursos humanos y técnicos para que los resultados se vean en lo inmediato y así fue. Tanto viernes como ayer mejoramos los tiempos en cuanto a ingreso al corsodromo», dijo el Secretario comunal.

A la salida la gente demanda más servicio de remises, taxis y transporte público. Las plataformas como Uber, por ejemplo tenía precios estratosféricos y mucha gente decidió esperar los colectivos antes que pagar desde 30.000 pesos en adelante para salir del predio a su lugar de destino en la capital provincial.