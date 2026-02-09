Con comparsas de Bella Vista, Mercedes tuvo su tercera noche de carnaval

En el marco de la programación de los Carnavales del Iberá, se llevó a cabo la tercera noche de desfiles en el sambodromo local. Hubo visita de dos comparsas de Bella Vista.

Desarrollo de la jornada

La apertura y el desarrollo central de la noche estuvieron marcados por la presencia de las comparsas Anahí y Sapucay, ambas provenientes de la ciudad de Bella Vista. Ambas agrupaciones presentaron sus respectivos temas anuales, destacándose por la complejidad de sus vestuarios y la coordinación de sus cuerpos de baile.

Posteriormente, fue el turno de Unidos del Iberá, representante de la ciudad de Mercedes, que cumplió con su paso por la pasarela.

Cierre del evento

Hacia el final de la madrugada, la agrupación Villa Samba Show fue la encargada de concluir la grilla de presentaciones, camino al cierre de la edición 2026.