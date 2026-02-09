Locales

Con comparsas de Bella Vista, Mercedes tuvo su tercera noche de carnaval

El evento contó con el desfile de las agrupaciones Anahí y Sapucay de Bella Vista, junto a las locales Unidos del Iberá y Villa Samba Show.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 09/02/2026
0 61 1 minuto de lectura

En el marco de la programación de los Carnavales del Iberá, se llevó a cabo la tercera noche de desfiles en el sambodromo local. Hubo visita de dos comparsas de Bella Vista.

Desarrollo de la jornada

La apertura y el desarrollo central de la noche estuvieron marcados por la presencia de las comparsas Anahí y Sapucay, ambas provenientes de la ciudad de Bella Vista. Ambas agrupaciones presentaron sus respectivos temas anuales, destacándose por la complejidad de sus vestuarios y la coordinación de sus cuerpos de baile.

Posteriormente, fue el turno de Unidos del Iberá, representante de la ciudad de Mercedes, que cumplió con su paso por la pasarela.

Cierre del evento

Hacia el final de la madrugada, la agrupación Villa Samba Show fue la encargada de concluir la grilla de presentaciones, camino al cierre de la edición 2026.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 09/02/2026
0 61 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Los barrios se llenan de vida: El programa «Colonia Barrial» llegó a Medalla Milagrosa

06/02/2026

El Municipio refuerza la transparencia institucional con una capacitación sobre Administración Financiera

06/02/2026

El Hospital «Las Mercedes» incorpora tecnología de punta para el monitoreo de pacientes críticos

05/02/2026

Mercedes: Donación de un proteccionista refuerza el stock sanitario para mascotas

04/02/2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba