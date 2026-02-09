Alvear celebrará su aniversario con un festival
La localidad fue fundada el 10 de febrero de 1863 por decreto del gobernador Manuel Ignacio Lagraña. Se sitúa al este provincial.
Este 10 de febrero, Alvear cumplirá 163 años desde su fundación. Para celebrarlo, desde este lunes 9, realizará un festival musical con la presencia de músicos como Diego Gutiérrez, Los Ángeles Románticos, Los Príncipes de Misiones y Santiago «Bocha» Sheridan. Será en el estadio «Lettizia Alcaraz», ambos días desde las 21.
Lunes 9
Tronquito Insaurralde y su conjunto
Hermanos Obregón y Teté Balmaceda
Ballet Oficial
Diego González Grupo
Los Guapos del Litoral
Bocha Sheridan
Juventud Chamamecera (Mercedes)
Diego Gutiérrez
Hermanas Buera
Tily González y su conjunto
Martes 10
Anselmo Piriz y su conjunto (Yapeyú)
Gonzalo Núñez Gallardo
Ailén Silva y su conjunto (La Cruz)
Laura Retamero
Claudio Sussini y su conjunto
Los Ángeles Románticos
Raíces Litoraleñas
Los Príncipes de Misiones
El Libreño Ángel Buera y amigos
La Junta Birrera