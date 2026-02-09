Alvear celebrará su aniversario con un festival

Este 10 de febrero, Alvear cumplirá 163 años desde su fundación. Para celebrarlo, desde este lunes 9, realizará un festival musical con la presencia de músicos como Diego Gutiérrez, Los Ángeles Románticos, Los Príncipes de Misiones y Santiago «Bocha» Sheridan. Será en el estadio «Lettizia Alcaraz», ambos días desde las 21.

Lunes 9

Tronquito Insaurralde y su conjunto

Hermanos Obregón y Teté Balmaceda

Ballet Oficial

Diego González Grupo

Los Guapos del Litoral

Bocha Sheridan

Juventud Chamamecera (Mercedes)

Diego Gutiérrez

Hermanas Buera

Tily González y su conjunto

Martes 10

Anselmo Piriz y su conjunto (Yapeyú)

Gonzalo Núñez Gallardo

Ailén Silva y su conjunto (La Cruz)

Laura Retamero

Claudio Sussini y su conjunto

Los Ángeles Románticos

Raíces Litoraleñas

Los Príncipes de Misiones

El Libreño Ángel Buera y amigos

La Junta Birrera