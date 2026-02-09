«Chicharra» cayó robando corpiños y tangas

El procedimiento policial tuvo lugar en una tienda ubicada por calles Colón y Pellegrini, luego de ser alertados a través de múltiples llamados de vecinos, que habían reducido a un malviviente, conocido como «Chicharra», que había violentado la vidriera de una lencería y estaba intentando llevarse corpiños y bombachas, cuando fue alcanzado por varias personas.

El delincuente no zafó de la paliza y fue la propia policía la que logró rescatarlo y llevárselo detenido, aunque el daño al local ya estaba hecho. Todo parece indicar que el sujeto habría estado realizando inteligencia previa en el lugar y cuando vio la oportunidad de atacar de noche, aunque no contó con que los vecinos se lo iban a impedir.

Tras la intervención policial, el sujeto fue demorado formalmente y trasladado a la dependencia policial donde fue notificado la autoridad fiscal, quien determinó que continúe detenido hasta tanto ser indagado hoy lunes.