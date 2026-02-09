«Chicharra» cayó robando corpiños y tangas
Un delincuente fue detenido en la madrugada de ayer, con colaboración de los vecinos, cuando pretendían robar del interior de un local comercial de prendas íntimas femeninas de la ciudad de Monte Caseros. Tiene antecedentes penales y ya estuvo detenido en varias oportunidades.
El procedimiento policial tuvo lugar en una tienda ubicada por calles Colón y Pellegrini, luego de ser alertados a través de múltiples llamados de vecinos, que habían reducido a un malviviente, conocido como «Chicharra», que había violentado la vidriera de una lencería y estaba intentando llevarse corpiños y bombachas, cuando fue alcanzado por varias personas.
El delincuente no zafó de la paliza y fue la propia policía la que logró rescatarlo y llevárselo detenido, aunque el daño al local ya estaba hecho. Todo parece indicar que el sujeto habría estado realizando inteligencia previa en el lugar y cuando vio la oportunidad de atacar de noche, aunque no contó con que los vecinos se lo iban a impedir.
Tras la intervención policial, el sujeto fue demorado formalmente y trasladado a la dependencia policial donde fue notificado la autoridad fiscal, quien determinó que continúe detenido hasta tanto ser indagado hoy lunes.