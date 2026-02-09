Robaron una moto del Corso y los atrapan cuando la desarmaban

Una pareja con frondoso prontuario por delitos contra la propiedad, terminó detenida en la madrugada de ayer, cuando efectivos de la comisaría local, los sorprendieron en flagrancia, cuando desarmaban una motocicleta que sustrajeron de las inmediaciones del corsódromo de Santa Rosa. La víctima había hecho la denuncia cuando no encontró su moto en el estacionamiento.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer, en aquella localidad y cuando se celebraban los Corsos locales en la zona dispuesta para el evento. En las inmediaciones, los asistentes iban dejando sus motos y sus automóviles y obviamente, la ocasión hace al ladrón.

Una pareja, ya conocida por haber perpetrado varios hechos delictivos en la localidad, él de apellido Lagraña y ella de apellido Aguirre, ambos con serios problemas de adicciones; vieron una mtocicleta Motomel Skua de 150 cc., que estaba estacionada, solo con la traba del volante colocado y se la llevaron tras violentar la medida de seguridad.

LA MOTO ESTABA EN PLENO PROCESO DE DESARME CUANDO FUE RECUPERADA.

Cuando terminó el evento, la dueña, oriunda de la localidad de Concepción del Yaguareté Corá, salió a buscar su vehículo, pero ya no lo encontró. Se lo habían robado. De inmediato reportó el hecho a la policía y en cuestión de minutos una comisión de la dependencia local, logró descubrir a la pareja cuando desarmaba el vehículo.

Ya le habían quitado el asiento, el faro delantero y algunos plásticos laterales, cuando les cayó la policía y los detuvo a los dos, sin que pudieran dar muchas explicaciones, ya que los atraparon en flagrancia. Tenían pensado vender la moto por parte, pero terminaron tras las rejas.

La denuncia formal fue formulada en la comisaría local y ambos quedaron detenidos por orden del fiscal Lezcano.