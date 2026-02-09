Despiste fatal dejó dos muertos y tres heridos cerca de Loreto

Un violento despiste y posterior vuelco sobre la ruta 12 en cercanías de la localidad de Loreto, dejó ayer dos personas adultas fallecidas y otras 3, incluyendo un menor de edad con lesiones en su cuerpo. Habían salido desde Itatí un rato antes y se dirigían hacia Puerto Iguazú, de donde todos eran oriundos, pero al parecer el conductor del vehículo quedó dormido y se desató la tragedia. Los tres lesionados quedaron internados en el nosocomio de Loreto, en observación, aunque ninguno de ellos revestía gravedad, confirmaron fuentes oficiales.

Fue cerca de las 6.30 de la mañana, cuando la policía es alertada del siniestro, sucedido a la altura del kilómetro 1.209 de la ruta nacional N° 12, en jurisdicción de la localidad de Loreto.

Bomberos Voluntarios y policías fueron destacados a la escena. Dos de las víctimas habían quedado atrapada dentro del vehículo. Los otros pudieron ponerse a salvo por sus propios medios.

Personal de auxilio y Seguridad del Peaje cercano, ya había colocado los conos sobre la ruta para delimitar el área del siniestro y evitar otra desgracia.

El lugar del siniestro es una recta extensa, por lo que la principal hipótesis que se maneja e la investigación, es la posibilidad de que el chofer del vehículo se haya quedado dormido y esto hizo que perdiera el control del rodado.

Se trata de una camioneta marca Renault Oroch de color gris, conducida por Felipe Neir García de 66 años, a quien acompañaba en la parte trasera María Ester Gómez de 73 años, quienes perdieron la vida a causa de las heridas sufridas tras el despiste. Ambos habían quedado atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo.

Los heridos fueron otro hombre de apellido García de 41 años, un menor de nombre Benjamín y una mujer de apellido Escalante, quienes fueron conducidos al hospital «Dr. José Rodolfo Piñeyro» de Loreto. Todos, tanto las víctimas fatales, como los heridos son oriundos del barrio Villa Alta, de la ciudad de Puerto Iguazú. Según confirmaron fuentes policiales, ninguno de los heridos presentaba complicaciones graves, más allá de los taumatismos propios del vuelco, por lo que quedaron en observación y luego de algunas horas fueron dados de alta.

Personal policial de la División Pericias realizó los trabajos de relevamiento de evidencias en el lugar. El accidente se produjo en una zona recta de la ruta y los efectivos hallaron algunas huellas que evidenciaban la maniobra brusca del conductor antes de la tragedia.

La circulación vehicular se vio reducida por el trabajo de preservación de la escena mientras trabajaban los peritos.

El fiscal de Investigaciones Concretas de la localidad de Santa Rosa, doctor Daniel Lezcano, es quien lleva adelante la instrucción de la causa.