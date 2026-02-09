Joven murió tras chocar e incendiarse su moto
El sujeto habría perdido el control y derrapado a alta velocidad sobre el asfalto. Fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Escuela. Por la gravedad de las heridas, falleció en la noche de este sábado.
El siniestro vial ocurrió durante la tarde de este sábado. Fue en la banda lateral norte de la avenida Independencia, a metros del cruce con calle Medrano. Fuentes indicaron que la víctima fatal fue identificada con el apellido Fleitas. Circulaba a bordo de una moto Honda CBR de 1.000 centímetros cúbicos.
Por causas que se investigan, habría perdido el control y derrapado a alta velocidad sobre el asfalto. No había intervenido otro vehículo. El roce de la estructura metálica, habria generado chispas que ocasionaron el foco ígneo que alertó a peatones y vecinos de la zona.
El conductor resultó con múltiples lesiones. Fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Escuela. Por la gravedad de las heridas, falleció en la noche de este sábado.