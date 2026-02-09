Joven murió tras chocar e incendiarse su moto

El siniestro vial ocurrió durante la tarde de este sábado. Fue en la banda lateral norte de la avenida Independencia, a metros del cruce con calle Medrano. Fuentes indicaron que la víctima fatal fue identificada con el apellido Fleitas. Circulaba a bordo de una moto Honda CBR de 1.000 centímetros cúbicos.

Por causas que se investigan, habría perdido el control y derrapado a alta velocidad sobre el asfalto. No había intervenido otro vehículo. El roce de la estructura metálica, habria generado chispas que ocasionaron el foco ígneo que alertó a peatones y vecinos de la zona.

El conductor resultó con múltiples lesiones. Fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Escuela. Por la gravedad de las heridas, falleció en la noche de este sábado.