Los barrios se llenan de vida: El programa «Colonia Barrial» llegó a Medalla Milagrosa

En una jornada cargada de energía y sonrisas, el programa de Colonia Barrial desembarcó este jueves en el barrio Medalla Milagrosa. La iniciativa, que busca descentralizar la recreación y llevar el entretenimiento directamente al corazón de cada comunidad, transformó la tarde de los más pequeños en una verdadera fiesta.

Diversión a la vuelta de la esquina

Desde temprano, los niños y niñas del barrio se sumaron a una grilla de actividades que no dio respiro: