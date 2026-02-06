Denuncian a un hombre por encerrar a 4 mujeres y dispararles para atemorizarlas

Un confuso episodio en el que cuatro mujeres denunciaron a un sujeto por tenerlas encerradas y cautivas dentro de la habitación de una vivienda en el barrio Sol de Mayo motivó un impresionante despliegue bajo la sospecha de toma de rehenes y se abrieron varias conjeturas. El dueño de la vivienda estaba fuertemente armado con tres revólveres. Tras un par de horas depuso su actitud.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:50, cuando el sistema 911 alertó a las patrullas ubicadas en la zona del barrio Sol de Mayo de una posible sustracción de dinero, por lo que efectivos del Comando de Patrulla llegaron hasta el lugar para verificar y confirmar el llamado. Al arribo de la patrulla a una finca ubicada por calle Dávalos al 4000, cuatro mujeres, todas jóvenes, una de ellas menor de edad, salieron de una vivienda llorando y pidiendo auxilio.

Según su relato, un sujeto de apellido Soto las tenía cautivas dentro de una habitación bajo llave y pudieron escaparse. Les reclamaba $300.000 que faltaban de su hogar y por ello las encerró a todas. Pero el caso fue aún más grave, ya que en medio de las amenazas les habría disparado en tres oportunidades sin herir a ninguna de ellas.

Al ver las patrullas el sujeto salió de la casa, armado con un revólver y amenazó a todos, por lo que los efectivos solicitaron apoyo urgente y pusieron a resguardo a las jovencitas. Efectivos del PAR y móviles del Comando de Patrulla y la comisaría jurisdiccional arribaron a la zona y rodearon la vivienda.

La preocupación crecía, ya que según los datos de las chicas que lograron salir dentro de la casa aún quedaba una mujer con discapacidad que no alcanzó a huir. El hombre estaba fuera de sus cabales enfurecido y amenazando en todo momento con un revólver en su mano. Los disparos previos a la llegada de la Policía mantuvieron por momentos a raya a los uniformados hasta hallar un interlocutor que pudiera llegar hasta Soto y lograr que se tranquilice.

Luego de una tensa espera, y tras hacer contacto con dos efectivos policiales, el hombre depuso su actitud y entregó tres armas de fuego de distintos calibres, todas en buen estado y en condiciones de ser disparadas.

Tras su detención comenzaron las especulaciones sobre lo sucedido, ya que se desconocía la relación de las mujeres con el sujeto y si era real la existencia del dinero que el hombre decía que estas le habían robado. Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Décimo Primera y las tres armas que poseía fueron incautadas. Por el momento, no se ventilaron oficialmente detalles sobre el incidente.

